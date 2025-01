Thalys estreia pelo Palmeiras, agrada e recebe elogios de Abel Ferreira

A vitória do Palmeiras por 2 a 0 em cima da Portuguesa, nesta quarta-feira (15/01), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista teve uma grande novidade no time titular. Afinal, o garoto Thalys, de apenas 19 anos, teve a oportunidade de iniciar a partida e também de fazer sua estreia na equipe profissional.

Após a partida, o atacante celebrou muito a oportunidade de escrever sua história agora no profissional do Palmeiras. Ele estava disputando a Copinha com o Sub-20, mas foi chamado pelo técnico Abel Ferreira para compor o plantel principal.

“Recebi a notícia de que viria compor o elenco no profissional, fiquei muito feliz. Trabalhei a minha vida toda para chegar nesse dia, então fiquei muito feliz com a notícia”, disse Thalys.

Após a partida, aliás, o garoto ganhou muitos elogios do treinador português. que agora espera ver mais de Thalys no time principal do Palmeiras.

“Ele tem tudo para nos ajudar, mas não gosto de colocar essa pressão em cima do atleta. Peço para ele desfrutar do jogo, dar o seu melhor. Me impressiona a maturidade. Tem números impressionantes no sub-20, mas é tudo no tempo de Deus. Muitas vezes o jogador de futebol não nasce quando nós esperamos. Não gosto de falar muito com eles, gosto de falar o certo. Não posso criar a expectativa que vai sempre igual ao Endrick, o Estêvão, o Vitor Reis, porque não vai ser. Queria que todos ficassem, teríamos um timaço. Mas temos as novas Crias, eles estão aqui e vão nos ajudar. É ensiná-los, corrigi-los, encorajá-los. O resto é a competência deles”, disse Abel Ferreira.