Segurança máxima! Como é o complexo onde o São Paulo treina nos EUA

Tricolor vem realizando sua pré-temporada no complexo Wide World of Sports, em Orlando, onde o rigor com a segurança é 'lei' / Crédito: Jogada 10

O São Paulo vem realizando sua pré-temporada no estiloso complexo Wide World of Sports, em Orlando. Contudo, além dos gramados, bastante elogiados por Luis Zubeldía, o local também está sendo conhecido pelo seu rigor com a segurança. Tanto que nem mesmo os jornalistas credenciados tem facilidade para assistir aos treinos do Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Logo no primeiro dia, os jornalistas foram orientados pela equipe de relações públicas sobre a obrigatoriedade de estarem acompanhados para realizarem filmagens dentro da enorme estrutura do local. Entretanto, os repórteres só conseguiram entrar no local junto com uma assessora do evento ou do São Paulo.