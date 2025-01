Santos perdeu uma única vez para o Mirassol em toda a história

Peixe encara o Leão do Interior nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O Santos encara o Mirassol nesta quinta-feira (16/01), às 21h30, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe tenta estrear no Estadual com o pé direito e para isso, conta com o grande retrospecto contra o Leão. Afinal, o Alvinegro Praiano tem grande superioridade no confronto histórico entre as equipes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, as duas equipes se enfrentaram 13 vezes na história, com nove vitórias do Santos, três empates e um único triunfo do Mirassol. O Leão, aliás, venceu há pouco tempo, pelo Campeonato Paulista de 2022. Em jogo no estádio José Maia, o clube do interior bateu o Alvinegro Praiano por 3 a 2.