Saiba qual era o alvo do Palmeiras citado por Abel Ferreira

Treinador protestou por atleta ter sido negociado por um terço do que foi informado ao Verdão / Crédito: Jogada 10

Depois da vitória contra a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira comentou sobre as movimentações do Palmeiras no mercado. Em um dos casos, o treinador reclamou de um pedido superfaturado por um jogador que interessava ao alviverde. Segundo o português, o atleta acabou sendo negociado por um terço do que o solicitado ao Verdão. “Um jogador que quisemos, no Palmeiras pediram 18 milhões de euros e ele foi para outro clube brasileiro por sete. O Palmeiras é isso. Vende caro e vai ter que comprar mais caro”, ressaltou.

Na ocasião, Abel falava sobre o atacante uruguaio Canobbio. O Palmeiras demonstrou interesse no então jogador do Athletico. Após os valores altos, o clube se retirou da negociação e o uruguaio acertou com o Fluminense, pelo valor de seis milhões de euros, por 80% dos direitos econômicos do atleta.