Romero começa temporada no Corinthians buscando vaga em ataque estrelado

Paraguaio se tornou o jogador mais longevo do elenco do Timão e terá um papel maior de liderança nesta temporada

O Corinthians entra em campo pela primeira vez em 2025 nesta quinta-feira (16/01), quando enfrenta o RB Bragantino, fora de casa, às 19h30, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz já comunicou que terá um time alternativo para esta partida. Contudo, será a chance de Ángel Romero, em sua oitava temporada no Timão, provar mais uma vez que pode ser titular da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar de ser o jogador mais longevo do elenco, ser o maior artilheiro da Neo Química Arena e ainda ter o carinho especial da torcida, Romero ainda não é unanimidade no time titular. Ainda mais após o Timão encerrar o ano em alta com seu ataque formado com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro.