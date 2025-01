Rogério Ceni elege principal cobrador de faltas da história do futebol brasileiro

Com várias disputas, Ceni chamou atenção ao escolher Juninho Pernambucano no lugar de Ronaldinho Gaúcho e colocou Zico como o maior

Ex-goleiro e atual treinador do Bahia, Rogério Ceni escolheu os maiores batedores de falta do futebol brasileiro. Em um desafio proposto pelo TNT Sports, o ex-atleta, que também era exímio cobrador, precisou fazer escolhas difíceis. Assim, elegeu Zico como o principal nome do país.

Na primeira disputa, ele tinha a opção entre Zico e Nelinho. “Eu vi mais o Zico. Lembro do Nelinho batendo de todo jeito. Vou escolher quem eu vi mais jogar. É mais fantástico: Zico”, afirmou.