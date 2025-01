Richarlison, do Tottenham, celebra retorno aos gramados: ‘Agora é dar continuidade’

Apesar da derrota do Tottenham por 2 a 1 para o Arsenal, pela Premier League, Richarlison tem muito que comemorar sobre a partida desta quarta-feira (15). Afinal, o brasileiro voltou a disputar uma partida oficial depois de mais de dois meses por causa de uma lesão no tendão da coxa esquerda.

“Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas é claro que estou feliz por voltar. Já estava treinando com o grupo há algumas semanas, me movimentei bastante durante o jogo e estou me sentindo bem fisicamente”, disse ao portal “ge”.