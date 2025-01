Reforço se antecipa ao Internacional e anuncia chegada nas redes sociais

Atacante Johan Carbonero já está em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Colorado / Crédito: MARCELO ENDELLI

O Internacional está por detalhes de confirmar o seu terceiro reforço para a temporada: o atacante Johan Carbonero. O colombiano se antecipou ao clube gaúcho e postou em suas redes sociais que já está em Porto Alegre. Assim, ele vai passar por exames médicos e, com o sinal positivo, vai assinar contrato de empréstimo por um ano. O Colorado e o Racing, da Argentina, que é dono dos direitos econômicos do atleta, concordaram com opção de compra de 4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 24 milhões na cotação atual) no vínculo. Em seu Instagram, Carbonero postou em seu stories uma montagem na qual consta como localização a capital gaúcha acompanhada de uma legenda em espanhol. A tradução é “Deus sempre te leva mais alto do que sonha”.