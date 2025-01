Palmeiras mira a contratação de Claudinho, atualmente na Rússia

O Palmeiras segue movimentação no mercado de transferências e agora mira a contratação do meia-atacante Claudinho, atualmente no Zenit, da Rússia. No entanto, os valores da negociação não foram revelados. Ele e Andreas Pereira são prioridades da diretoria alviverde.

Aliás, Claudinho é considerado um jogador versátil e deixou o Brasil em 2021 após ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro quando defendia o Bragantino. Seu nome também é frequentemente vinculado ao Flamengo. Na última oferta, há dois anos, o clube carioca ofereceu 15 milhões de euros e o clube russo pediu 20 milhões de euros. Os cariocas subiram a oferta para 18 milhões de euros, mas sem sucesso.