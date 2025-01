Oscar vibra com retorno ao São Paulo

Meia entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

De volta ao São Paulo após 16 anos, o meia Oscar exalou felicidade com o retorno. Ele não foi titular, não venceu, tampouco marcou gols ou deu assistência no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro. Ainda assim, valorizou a sua participação. “Estou feliz por estrear, deu para fazer algumas jogadas, criar algumas jogadas. É só o começo, primeiro amistoso da temporada. Também conhecendo mais nossos próprios jogadores. Estou feliz pela minha estreia. Foi um “mix” do que vínhamos treinando durante a semana. Fisicamente estamos bem, mas o Cruzeiro fica bastante com a bola. Mas reagimos bem, saímos perdendo, criamos bastante jogada. Para início de temporada, foi excelente”, começou Oscar.

Oscar chega após defender o Shanghai Port por sete temporadas. Antes, passou ainda por Internacional e Chelsea, sem contar as dezenas de partidas pela Seleção Brasileira, incluindo na Copa do Mundo de 2014. O meia está com 33 anos e entrou no segundo tempo. Ele substituiu Lucas Moura, recebeu cartão amarelo, mas foi ovacionado pela torcida.