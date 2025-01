México volta à cidade onde jogou partida de Copa com uniforme de time gaúcho

Situação de caráter inimaginável na atualidade ocorreu na Copa do Mundo de 1950 / Crédito: Jogada 10

Disputar uma partida na cidade de Porto Alegre, para a seleção do México, terá um sabor diferente nesta quarta-feira (16). Isso porque o amistoso contra o Internacional, no Beira-Rio, poderá ser jogado com os mexicanos usando o seu próprio uniforme, algo que não foi possível há 75 anos atrás.

Pode parecer estranho, mas a última vez que a Tri atuou na capital gaúcha, pela Copa do Mundo de 1950, não estava sequer com o escudo que lhe identifica, mas sim com camisas listradas em azul e branco.

Naquela oportunidade, o México enfrentaria a Suíça, no antigo Estádio dos Eucaliptos, a primeira casa do Inter. Porém, quando ambos chegaram para o confronto, o árbitro sueco Ivan Eklind viu um grave problema: ambos usavam uniformes de tom vermelho predominante. Logo, um deles precisaria abrir mão de sua indumentária original para evitar qualquer confusão. A então Confederação Brasileira de Desportos (CBD) sugeriu um sorteio para saber quem precisaria ter esse gesto e os mexicanos até ganharam a disputa. Porém, em um gesto de cavalheirismo, cederam a oportunidade dos suíços atuarem de vermelho e conseguiram, por empréstimo, o uniforme do Cruzeiro de Porto Alegre. Com isso, o Zequinha é apenas o segundo clube do mundo a ter seu uniforme presente em um jogo de Copa do Mundo. O outro é o Napoli que, em 1934, cedeu seu uniforme para a Áustria enfrentar o selecionado da Alemanha em Mundial que aconteceu na Itália.