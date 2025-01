Matheus Pereira: “Ainda temos muito a crescer”

Meia do Cruzeiro fez o gol no empate em 1 a 1 com o São Paulo, nesta quarta-feira (15), pelo FC Series / Crédito: Jogada 10

Autor do gol do Cruzeiro no empate em 1 a 1 com o São Paulo pelo FC Series, o meia Matheus Pereira afirmou que prefere olhar o resultado pelo lado do copo “cheio”. O camisa 10, por outro lado, reconheceu que a equipe comandada por Fernando Diniz ainda tem muito a crescer na temporada, projetando títulos para 2025. “Fico feliz pela pressão no início, acabou saindo o gol (com menos de um minuto). Temos muito a crescer, mas é importante ressaltar que o resultado poderia ser melhor. Acho que o gol (do São Paulo) estava impedido. Precisamos focar nas coisas positivas que fizemos, mas é claro que temos muito a melhorar”, comentou Matheus Pereira.

O atacante foi escalado como titular, formando, portanto, um quarteto com Eduardo, Dudu e Gabigol. Todos eles saíram no intervalo, dando lugar a Christian, Bolasie, Marquinhos e Tevis. Matheus garante que, apesar da formação, não haverá "11 titulares e 11 reservas" ao longo do ano.