Marcão analisa revés do Fluminense e cita expulsão de Manoel: ‘Assumiu o erro’

O Fluminense ainda não venceu no Campeonato Carioca-2025. Nesta quinta-feira (15), a equipe mista perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 pela 2ª rodada da competição, no Raulino de Oliveira. Durante a coletiva, o técnico Marcão lamentou o revés e ressaltou que Manoel assumiu o erro ao ser expulso no segundo tempo, quando o jogo estava empatado.

“Sabíamos que o jogo seria bastante difícil e seria resolvido nos detalhes. Conversamos isso antes da partida. Fizemos um treino com os meninos que vieram ontem para nos ajudar. Diminuímos um pouco a carga. Para sábado vai ser a mesma coisa. Vamos descansar na quinta e treinar duro na sexta para no sábado podermos jogar. Vamos jogar contra uma equipe forte, organizada pelo Reinaldo. Mais do que nunca precisamos do resultado”, disse.