Luciano admite proposta do Santos e explica motivo de ficar no São Paulo

Atacante começa temporada após rejeitar proposta de rival e precisando se provar, mais uma vez, no time titular do Tricolor Paulista

Entra e sai ano e Luciano segue marcando gols com a camisa do São Paulo. Na primeira partida da temporada não podia ser diferente. O camisa 10 marcou o gol do Tricolor no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro , pela FC Series, em amistoso realizado em Orlando. O atacante começa 2025 como terminou 2024, mas também espantando os rumores de uma possível saída do Morumbis.

Após a partida contra o Juventude, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Luciano deixou seu futuro em aberto. Alguns dias depois, recebeu uma proposta financeiramente boa do Santos, mas decidiu permanecer no Morumbis. Após a partida contra o Cruzeiro, o camisa 10 explicou o motivo de sua permanência e falou de seu carinho que tem com o clube e a torcida são-paulina.

“No meu último jogo (de 2024), contra o Juventude, eu falei, mas eu realmente não sabia mesmo. Depois de dois dias tive uma conversa com o treinador, nas férias conversei com a minha esposa e com minha família, chegaram algumas coisas, chegou uma oficial, mas vi que não era o momento de sair daqui. E era um rival, eu não queria apagar a história que estou criando aqui. Resolvi ficar, espero fazer uma grande temporada”, falou Luciano.

Luciano se vê preparado para se provar em mais uma temporada

Além da fama de artilheiro, Luciano também carrega um fardo de sempre precisar se provar com a camisa do São Paulo. Apesar de ser questionado por parte da torcida e ser amado pela outra metade, o nome do camisa 10 nunca é unanimidade no time titular. Contudo, ele sabe que precisa provar toda temporada o motivo de ter uma grande história no Tricolor.

“Vou para a sexta temporada de clube e logo na chegada foi crítica atrás de crítica, mas com meu trabalho e dedicação eu trouxe alguns torcedores para o meu lado, hoje a maioria gosta de mim, o importante é isso. Cada vez tenho de provar alguma coisa, isso me motiva. Para vestir a camisa do São Paulo, tem de ter personalidade, tem de querer estar aqui, dar a vida por esse clube que é campeão mundial, isso me motiva cada vez mais. A temporada está começando”, finalizou o atacante.