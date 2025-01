Kevyn Vinícius destaca trabalho coletivo do Fluminense na Copinha-2025

Goleiro foi um dos destaques do triunfo do Tricolor por 1 a 0 sobre o Água Santa (SP) pela terceira fase da competição

Mesmo com um a menos, o Tricolor garantiu a vitória por 1 a 0 no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP). Agora, mede forças com o São Paulo, às 17h desta quinta (16/01), no Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), nesta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Foi um alívio muito grande ter feito uma defesa importante, no calor do jogo, para sairmos com a classificação. Todo mundo manteve a cabeça boa mesmo com um a menos e segue focado em busca de mais. Sabemos que vai ser um duelo difícil contra o São Paulo, mas estamos bem preparados. Trabalhamos muito e, se Deus quiser, vamos buscar a vitória”, disse ao site do clube carioca.