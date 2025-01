Justiça ordena retirada de ataques de conselheiro a Bap, presidente do Flamengo

Peruano terá que tirar as declarações homofóbicas contra o mandatário nas próximas 24h, sob pena de multa diária de R$ 5 mil

A Justiça do Rio determinou a retirada, nas próximas 24h, de vídeos publicados pelo conselheiro do Flamengo José Carlos Izidro, conhecido como Peruano, contra o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Assim, caso isso não aconteça, o dirigente terá que pagar multa diária de R$ 5 mil. A informação é do jornal “O Globo”.

Vale lembrar que Peruano publicou áudios com ataques homofóbicos ao mandatário ainda durante o processo eleitoral do Rubro-Negro. Na ocasião, o conselheiro apoiava a chapa adversária, de Rodrigo Dunshee.