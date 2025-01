Internacional é derrotado pelo México em amistoso no Beira-Rio

Com mais de 40 mil presentes, partida contou com as estreias de Rômulo e Vitinho; os mexicanos fizeram 2 a 0 no Colorado

No primeiro desafio do ano, o Internacional perdeu para a Seleção do México por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), em amistoso realizado no Beira-Rio. O Colorado até ficou com a bola, mas os mexicanos que marcaram os gols. No total, 43.011 torcedores acompanharam a partida e fizeram festa mesmo com o revés.

Agora, o próximo desafio do Clube do Povo é na estreia do Campeonato Gaúcho, contra o Guarany, na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Magalhães Rossel, em Bagé. O clube não vence o Estadual desde 2016.