Internacional avança em tratativas por retorno do zagueiro Kaíque Rocha

Jogador deve voltar ao Colorado em uma movimentação sem custos, já que não renovou com o Athletico. Vínculo será válido por três anos / Crédito: Jogada 10

O Internacional está perto de preencher uma lacuna no seu setor defensivo, já que teve avanço em tratativas pelo retorno do zagueiro Kaíque Rocha. Assim, a tendência é a de que o clube anuncie um desfecho positivo no negócio nos próximos dias. Caso se concretize, o defensor volta sem custos ao Colorado, pois está livre no mercado e deve assinar contrato válido por três anos. A primeira passagem de Kaíque pelo Inter teve início em 2021, quando foi emprestado pelo Sampdoria, da Itália, por duas temporadas. Ao todo, ele vestiu a camisa da equipe gaúcha em 23 oportunidades. Posteriormente, o zagueiro se transferiu para o Athletico em 2023, dessa vez em definitivo. O atleta passou o mesmo período no Furacão, porém foi mais participativo, com 73 jogos, um gol e três assistências.

O ciclo de Rocha chegou ao fim no clube paranaense na última temporada, pois as partes decidiram por não ampliarem o vínculo. Ou seja, o defensor se tornou um agente livre, o que agrada a diretoria, pois seria uma movimentação mais econômica.

Internacional com carência de opções na zaga O Internacional constatou que a sua principal necessidade no mercado é reforçar a zaga. Até porque durante a temporada sofreu com desfalques seja por lesão ou que foram negociados. Assim, o planejamento não foi efetivo e terminou 2024 somente com Vitão, titular absoluto, e Clayton Sampaio, contratação da segunda janela da última temporada, disponíveis. Além disso, peças oriundas da base também estiveram à disposição, mas sem experiência no profissional. Igor Gomes e Robert Renan foram envolvidos em transações, enquanto Agustín Rogel e Gabriel Mercado se tornaram ausências por lesões. O uruguaio encerrou a temporada com uma fratura na mão, passou por cirurgia e ainda não está disponível. A situação do argentino é um pouco mais grave, já que rompeu ligamento no joelho esquerdo em setembro do ano passado. Ou seja, também segue no processo de recuperação.