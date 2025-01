Gavi exalta atuação de Lamine Yamal: ‘Melhor do mundo, só atrás do Messi’

Meia enaltece futebol de jovem, que foi o principal destaque da goleada do Barcelona sobre o Betis por 5 a 1, pela Copa do Rei

Com dribles, assistência e um gol, Lamine Yamal foi o principal destaque da goleada do Barcelona sobre o Betis por 5 a 1, pela Copa do Rei. Diante da grande atuação do companheiro, de 17 anos, Gavi afirmou que o jovem é o melhor do mundo no momento, atrás apenas de Messi.

“Para mim é o melhor do mundo, só atrás do Messi. Lamine é muito bom, o melhor atualmente. Mas é uma burrice compará-lo ao Messi, porque só haverá um. É único. Assim como só um Xavi, um Iniesta, um Busquets. Nós temos que fazer o nosso caminho”, disse.