Funcionário é demitido pela Lazio após postagem de foto polêmica

De acordo com o jornal La Reppublica, o espanhol foi até o presidente da Lazio, Claudio Lotito, para pedir perdão. Contudo, as desculpas não foram suficientes para o mandatário mudar de ideia e manteve o desligamento do antigo funcionário. Juan Bernabé decidiu exibir seu órgão genital depois de ser submetido a um implante peniano para tornar a sua vida sexual melhor.

A Lazio anunciou a rescisão contratual do falcoeiro Juan Bernabé por publicar uma foto de sua genitália, com o intuito de mostrar o resultado de uma operação íntima. Com o desligamento, ele passou a ser alvo de ameaças de morte e, para se proteger, buscou abrigo no quarto que usava na sede do clube, a Cidade Esportiva, em Formello. Assim, o ex-funcionário se nega a deixar o local por enquanto.

Gabriele Antonini, urologista que integrava a equipe médica responsável pela cirurgia, frisou que não concordava com a decisão do falcoeiro de publicar a foto. Entretanto, também explica que os efeitos dos remédios podem ter interferido na decisão do ex-funcionário da Lazio.

Com o intuito de não sair do quarto na Cidade Esportiva, o falcoeiro apresentou um atestado médico. O documento indica que ele precisaria permanecer no local como parte do processo de recuperação.

“Durante as entrevistas com o paciente, entendi que as imagens haviam sido originalmente gravadas para fins particulares e, por um erro involuntário, publicadas por alguns minutos em seu perfil privado. Esse breve intervalo foi suficiente para que o conteúdo fosse baixado e distribuído sem o controle do paciente. É importante lembrar que o Sr. Bernabé passou por terapia intensiva com antibióticos para prevenir infecções pós-operatórias. Esses fatores, combinados com os efeitos da anestesia administrada algumas horas antes da postagem na mídia social, podem ter influenciado sua clareza e julgamento”, esclareceu o médico.

Uma das justificativas do presidente do clube italiano é que Juan representava uma pessoa pública, especialmente pela conexão com a equipe italiana. O mandatário também cita o hábito de visitar crianças, que já seria o suficiente para evitar dizer que “não pode sair por aí dizendo que precisa ejacular duas vezes ao dia”.

Confira a nota da Lazio que informou a demissão

“A Lazio, chocada ao ver as imagens e o vídeo de Juan Bernabé e ao ler as declarações que os acompanhavam, anuncia que interrompeu, com efeitos imediatos, todas as relações com ele, dada a gravidade do seu comportamento”, afirmou em um comunicado. “O clube está ciente da dor compartilhada que a perda da águia causará aos fãs nos próximos jogos em casa, mas acredita que não é possível que todos, especialmente com o símbolo histórico da águia, sejam associados a uma pessoa que, com sua iniciativa, tornou inadmissível a continuação do relacionamento.”