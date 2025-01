Fortaleza é absolvido em caso envolvendo Colo Colo e Lucero

Corte Arbitral do Esporte confirma regularidade do clube e encerra o processo sem aplicação de sanções ao clube brasileiro

A Corte, considerada a instância máxima de julgamento no esporte mundial, concluiu que tanto o Fortaleza quanto o atleta agiram de forma regular em relação à rescisão contratual com o clube chileno, descartando definitivamente qualquer possibilidade de sanções.

O Fortaleza Esporte Clube comunicou, nesta quinta-feira (16), a decisão final da Corte Arbitral do Esporte (CAS) no caso envolvendo o Club Social y Deportivo Colo Colo, o Fortaleza e o jogador Juan Martín Lucero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Fortaleza recebe com naturalidade o encerramento definitivo desse caso. A decisão da Corte Arbitral do Esporte reforça os valores do clube em todas as suas negociações. Sempre pautadas na convicção, eficiência, boa fé e solidez jurídica”, afirmou Alex Santiago, diretor de futebol da SAF do clube.