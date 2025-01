Flamengo-SP x Vasco, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo avançou de maneira heroica para as oitavas de final. Afinal, perdia até os 45+2′ do segundo tempo para o Ibrachina e conseguiu o empate no apagar das luzes com Diogo Godke cobrando pênalti.

Assim, o clube de 70 anos atinge sua melhor classificação na história da Copinha. A equipe, aliás, ainda está invicta na competição, com três vitórias e dois empates. O Corvo, inclusive, sofreu apenas um gol no certame.

O Vasco, aliás, avançou às duras penas na fase de grupos. Afinal, empatou seus três jogos, apresentando-se de maneira pouco coesa nas partidas iniciais. Depois, a partir do mata-mata, o time pegou entrosamento e passou a atuar melhor, vencendo o Juventus-SP em plena casa do adversário e também o Ceará.

Os destaques do Vasco ficam por conta do goleiro Phillipe Gabriel, que, com inúmeras defesas, tornou-se figura primordial na escalação de Matheus Curopos. No meio, Lukas Zuccarello participou dos três gols na vitória contra o Ceará, se credenciando como um dos melhores camisas 10 do torneio.

Caso avance, o Vasco chegaria à sua melhor campanha desde 2019, quando foi vice-campeão. O algoz foi o São Paulo, mesmo time que eliminou o Cruz-Maltino em sua última incursão às oitavas de final, em 2022.