Flamengo empata com Madureira e segue sem vencer no Carioca

O Flamengo segue sem vencer no Campeonato Carioca 2025. Ainda com time reserva, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Madureira, nesta quinta-feira (16), em partida válida pela 2ª do Estadual. Com elenco formado basicamente por jogadores sub-23 — as exceções de Pablo e Carlinhos —, o Rubro-Negro deixou escapar o triunfo no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, e chegou ao segundo tropeço na competição. Após um primeiro tempo morno, o Fla mudou a postura na segunda etapa e Thiaguinho acertou um belo chute para abrir o placar. Porém, nos minutos finais do jogo, Marcelo converteu pênalti assinalado com auxílio do VAR e confirmou o empate.

Dessa maneira, o Flamengo deixou escapar a vitória e conquistou o primeiro ponto nesta edição do Campeonato Carioca. Ao mesmo tempo, este é o segundo tropeço do Rubro-Negro, que não conseguiu se recuperar da derrota para o Boavista na estreia do Estadual. Assim, o time está na 9ª posição e ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta 2ª rodada.