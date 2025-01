Famosos donos do Wrexham compram clube da elite na Colômbia

WREXHAM, WALES - MAY 28: Ryan Reynolds, Owner of Wrexham and Rob McElhenney, Actor and Co-Owner of Wrexham react prior to the Vanarama National League Play-Off Semi Final match between Wrexham and Grimsby Town at Racecourse Ground on May 28, 2022 in Wrexham, Wales. (Photo by Lewis Storey/Getty Images) / Crédito: Lewis Storey

Em conjunto com a atriz Eva Longoria e o consórcio Tylis-Porter, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney ampliaram sua atuação no futebol. Agora, além de ser donos do galês Wrexham, eles também são proprietários do La Equidad, equipe de Bogotá que disputa a primeira divisão da Colômbia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A compra do equivalente a 99% da propriedade do clube colombiano foi feita junto a Equidad Seguros, empresa que criou o mesmo em 1982. O valor da aquisição, de acordo com as informações disponíveis, foi de 30 milhões de dólares, equivalente a R$ 181,1 milhões na cotação atual.

Desde o seu surgimento, o La Equidad teve ascendência gradual no cenário do futebol da Colômbia até 2006. Após ser campeão da segunda divisão do Colombiano, ele conquista o direitos de disputar a primeira divisão nacional, onde se manteve desde então. Mesmo sem conquistar um título da elite, o clube angaria feitos importantes de lá pra cá como, por exemplo, a disputa de sete edições da Sul-Americana entre fase de grupos e etapas eliminatórias anteriores. Em âmbito continental, sua melhor campanha foi em 2019, onde avançou até as quartas de final, quando caiu diante do Atlético-MG. Expertise Diferente do que ocorre na América do Sul, onde estão associados a outras figuras, Ryan Reynolds e Rob McElhenney são os únicos proprietários do Wrexham em movimento que já atraiu os olhares do mundo todo.