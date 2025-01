Ex-Liverpool, Mané relembra final do Mundial com Flamengo: ‘Tivemos sorte’

Atacante, que atualmente está no Al-Nassr, elogia a atuação do Rubro-Negro em 2019 e revela preocupação em perder o título

Sadio Mané relembrou da grande decisão do Mundial de Clubes da Fifa de 2019 do Liverpool contra o Flamengo. O ex-atacante dos Reds revelou que, em muitos momentos da partida, a equipe comandada por Jürgen Klopp não sabia o que fazer diante do Rubro-Negro. Além disso, ele se mostrou surpreso com o desempenho dos adversários, em Doha.

“Para ser honesto, eu fiquei surpreso com a maneira como sofremos. Porque normalmente na Europa nós jogávamos fazendo pressão, ficávamos com a bola quase o tempo todo. Mas, contra o Flamengo, nós tivemos sorte. Porque o jogo foi muito forte, foi muito bom. Às vezes, eu estava falando com o Firmino no campo, com o Salah. Porque não sabíamos o que fazer, sofremos muito”, disse em entrevista ao “ge”.