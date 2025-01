Entenda os planos e expectativas do Grêmio com a chegada de Cuéllar

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 02: Gustavo Cuellar of of Al-Shabab looks on before the Saudi Pro League match between Al-Shabab and Al-Taawoun at Al-Shabab Club Stadium on December 02, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Michael Regan/Getty Images) / Crédito: Michael Regan

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do volante Cuéllar na noite da última quarta-feira (15). O planejamento traçado é que ele desembarque em Porto Alegre nesta quinta para realizar os exames médicos e, com a aprovação, assinar contrato de dois anos, com a opção de ampliação por mais uma temporada. A informação é do portal “Zero Hora”. Mesmo com o otimismo na negociação, a diretoria do Imortal preferiu adotar uma postura mais cautelosa e obter algumas garantias. Apesar de receber um sinal positivo na negociação desde a semana passada, a rescisão contratual com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, foi confirmada somente na última segunda-feira (13). A integração do colombiano ao elenco depende apenas da assinatura do vínculo, e o acerto é visto como badalado no mercado brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inclusive, a análise é de que Cuellar tenha condições de ser titular na estreia da equipe na temporada. Afinal, a sua última partida foi no dia 10 de janeiro, quando o Al-Shabab perdeu para o Al-Ahli na liga saudita. Na verdade, ele chega em melhor condição física que os próprios futuros companheiros, que só disputaram um jogo-treino diante do São José e realizaram as atividades de pré-temporada no CT Luiz Caralho.

Obviamente, o colombiano vai precisar demonstrar com o seu rendimento que merece estar entre os 11 iniciais. Vale relembrar que a dupla de volantes do Imortal na reta final de 2024 foi Villasanti e Dodi. Ou seja, se Cuéllar conseguir corresponder às expectativas, na teoria ele ganharia a vaga do segundo. Por sinal, o Tricolor Gaúcho protagonizou uma disputa com o Fluminense pela contratação do volante colombiano. Isso porque o jogador negociava simultaneamente com os dois clubes, porém não nenhum deles sabia de tal situação. O time das Laranjeiras, aliás, demonstrou irritação após a exposição de tal cenário.