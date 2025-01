Eintracht x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma das surpresas do Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt recebe o Borussia Dortmund, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo será no Deutsche Bank, em Frankfurt. O time da casa faz excelente campanha, com 33 pontos, em terceiro lugar. Com uma vitória manterá a posição. Mas o Dortmund é apenas o 10º colocado, com apenas 25 pontos e é a grande decepção até o momento da Bundesliga nesta temporada.

Onde assistir

Os canais SporTV, Cazé TV e Onefootball transmitem a partir das 16h30 (de Brasilia).