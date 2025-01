Diallo faz hat-trick e salva Manchester United de vexame contra o lanterna

Red Devils perdiam até os 37' da etapa final para o Southampton em pleno Old Trafford, mas Diallo tira coelhos da cartola com três gols

Com três gols no fim, o Manchester United se livrou de um tropeço histórico na Premier League. Afinal, nesta quinta-feira (16), o time do técnico Ruben Amorim virou sobre o lanterna Southampton e venceu por 3 a 1, com hat-trick de Diallo já na reta final do duelo, no Old Trafford, válido pela 21ª rodada.

A vitória encerra, então, a sequência de três derrotas em casa para os Red Devils, que sobem na tabela. Ugarte, contra, fez o gol dos visitantes, enquanto Diallo salvou a lavoura na reta final do prélio no Teatro dos Sonhos com três gols em 12 minutos.