Criciúma vira sobre o Botafogo e avança às quartas da Copinha

Glorioso saiu na frente logo nos primeiros minutos da primeira etapa, mas após ficar com um a menos no início da segunda, levou a virada

Os gols da partida foram marcados por Charles para o Glorioso e, posteriormente, Ruan Vitor, João Libânia, Thales e Lira marcaram para os vencedores. A equipe carioca ficou com um a menos no início da segunda etapa, após segundo cartão amarelo de Justino, quando o confronto ainda estava em 1 a 1. Weliton descontou para o Alvinegro aos 46.

O Criciúma virou sobre o Botafogo e está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o placar de 4 a 2, o Tigre conquistou a vaga nesta quinta-feira (16), no Estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo.

Botafogo sai na frente, mas Criciúma vira

Logo aos 12 minutos de jogo saiu o primeiro gol da partida. O Glorioso abriu o placar com Charles, que aproveitou sobra na área, ajeitou no alto e finalizou com categoria. Após sair atrás do placar, o Criciúma tentou uma reação, mas sem sucesso.

Aos 25, o time carioca chegou com perigo novamente, após Caio Valle cruzar pelo lado esquerdo e Weliton cabecear com perigo para grande defesa do goleiro. Aos 39, o Tigre encontrou o gol de empate com Ruan Vitor, que aproveitou sobra na área para marcar o dele. O Tricolor seguiu no ataque após o gol, mas não conseguiu virar na primeira etapa.

Já no segundo tempo, o Botafogo ficou com um a menos logo com dois minutos de bola rolando. Justino fez falta dura e, assim, recebeu o segundo cartão amarelo na partida. A partir daí, só deu Criciúma. Dez minutos depois, aos 12, saiu o gol da virada.