Copinha conhece todos os duelos das oitavas de final; veja

Quatro jogos nesta quinta-feira e outros quatro no dia seguinte definirão os classificados para as quartas de final do torneio

Com mais 16 classificados nesta quarta-feira (15), a Copa São Paulo de Futebol Júnior definiu todos os duelos das oitavas de final. Os resultados do dia garantiram os clubes de maior expressão, como Vasco, Grêmio, Palmeiras e Corinthians.

A Copinha, aliás, segue a todo vapor. Isso porque os primeiros quatro classificados para as quartas de final já serão conhecidos nesta quinta-feira (16). O grande confronto fica por conta do choque de tricolores com 100% de aproveitamento. Fluminense e São Paulo jogam, em Jaú. O Cruzeiro entra em campo diante do Bahia, em São Carlos, e o Botafogo enfrenta o Criciúma, em Bálsamo. Na outra partida do dia, Ferroviária e Guarani medem forças em Araraquara.