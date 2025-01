Com show brasileiro, Al-Hilal detona Al-Fateh pelo Campeonato Saudita

O Al-Hilal atropelou o Al-Fateh com uma goleada histórica de 9 a 0. Marcos Leonardo brilhou com três gols, enquanto Koulibaly, Renan Lodi, Milinkovic-Savic, Al-Hamdan e Malcom também balançaram as redes. Além disso, Al Abdulwahed marcou contra, completando o placar. Com essa vitória, o time comandado por Jorge Jesus se manteve firme na liderança do Sauditão.

Koulibaly abriu o marcador logo no início, seguido por Renan Lodi, que ampliou. Logo depois, Marcos Leonardo entrou em ação e marcou o terceiro. Ainda no primeiro tempo, Malcom deu uma assistência precisa para Milinkovic-Savic, que fez o quarto gol.