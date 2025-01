Cebolinha indica volta aos gramados pelo Flamengo

No ano passado, o Flamengo divulgou que Cebolinha já estaria em condições para realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. Ele vinha de uma boa evolução e, mesmo que mantivesse trabalhos específicos, poderia viajar com o elenco. Porém, o atleta rompeu o tendão de Aquiles em agosto do ano passado e precisou passar por cirurgia. Em novembro, ele voltou a treinar com bola em campo.

Além de Cebolinha, Matías Viña e Pedro também fazem trabalho de recuperação no Ninho do Urubu. Os dois, porém, não tem data de retorno previsto para 2025. O artilheiro tende a retornar aos gramados antes do início do Mundial de Clubes.

