Canobbio aparece no BID e já pode estrear pelo Fluminense

Atacante, ex-Athletico, surge no Boletim Informativo Diário da CBF, o que o regulariza a entrar em campo; jogador segue treinando com elenco

Apesar de ainda não contar com seus principais jogadores no Campeonato Carioca, o Fluminense ganhou um novo ‘reforço’. Isso porque o atacante Agustín Canobbio apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira (16), o que o coloca em condições de jogo pelo Tricolor.

Contratado junto ao Athletico, o ponta já treina com o elenco principal, que deve estrear em rodadas mais adiantadas do Campeonato Carioca. A equipe alternativa, por sua vez, já atuou nas duas primeiras partidas da Taça Guanabara e deixou a desejar: empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa e derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda.