Botafogo planeja evitar saídas até o Mundial de Clubes

O Botafogo já perdeu jogadores importantes após as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. No entanto, a diretoria busca se proteger para evitar novas baixas no elenco. Entre os atletas que permanecem estão os atacantes Savarino e Igor Jesus. A intenção é manter um time qualificado para a disputa do Super Mundial, que ocorrerá no meio do ano.

Recentemente, o Alvinegro carioca viu a saída de Luiz Henrique, craque da Libertadores, e de Almada, que permaneceram por um ano e seis meses, respectivamente, mas foram fundamentais nas conquistas. Além disso, existe a possibilidade de perder Junior Santos, que está em negociação com o Atlético-MG.