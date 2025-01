Benfica x Famalicão: Onde assistir, escalações e arbitragem

Terceiro colocado com 38 pontos, atrás do Sporting (41) e do Porto (40), o Benfica recebe, neste sábado, 17/1, o Famalicão, no Estádio da Luz. O rival faz campanha irregular, com 20 pontos, e, se vencer, subirá uma posição.mas sabe que todo favoritismo é benfiquista;+.7

Onde assistir

O duelo entre Benfica e Famalicão terá transmissão da ESPN4 e Disney+ a partir das 17h15 (horário de Brasília).