Bahia derrapa, em casa, na segunda rodada do Estadual

Esquadrão segue sem vencer no Baiano. Próximo jogo é fora de casa. Algoz, Atlético-BA surpreende. Leia mais detalhes!

O gol saiu somente no segundo tempo. Aos 30 minutos, Felipe Cardoso abriu o placar e calou a torcida do Esquadrão.

O Bahia derrapou e perdeu para o Atlético-BA, em casa por 1 a 0, nesta quinta-feira (16), na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada desta edição do Campeonato Baiano.

Com um ponto em seis disputados, o Bahia é o oitavo colocado do Estadual. Já o Atlético é o terceiro, com quatro.