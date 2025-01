Bahia anuncia a contratação do zagueiro Santiago Mingo, ex-Defensa y Justicia

O zagueiro retornará à Catalunha para participar da pré-temporada do Bahia. Ele finalizou os últimos trâmites e viajará para encontrar a delegação do Tricolor.

Agora, o Bahia chega a seis contratações na atual janela de transferências. Além de Mingo, a equipe do técnico Rogério Ceni acertou com o volante Erick (ex-Athletico), os meias Michel Araújo e Rodrigo Nestor (ex-São Paulo), e os atacantes Erick Pulga (ex-Ceará) e Willian José (ex-Spartak Moscou).

Com a saída de Victor Cuesta, o sistema defensivo era uma das prioridades do Bahia para a temporada. Assim, o clube segue com Kanu, Gabriel Xavier, David Duarte, Vitor Hugo e Marcos Victor, que voltou de empréstimo, no setor.