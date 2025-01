Atlético encerra negociação por Soteldo

Técnico do Atlético, Cuca solicitou a contratação, contudo, Pedro Caixinha, do Peixe, deseja ter o atacante em seu elenco

O Atlético não mantém mais conversas com o Santos pela contratação do atacante Soteldo. A diretoria do Galo tomou a decisão ao entender que o Peixe não tinha interesse em seguir com o negócio.

A pedido do técnico Cuca, o Atlético iniciou as tratativas para contratar Soteldo. No entanto, desde o primeiro momento, o treinador Pedro Caixinha, do Peixe, manifestou o desejo de contar com o jogador, o que acabou travando a negociação.