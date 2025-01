Athletico pede impugnação do jogo contra o Audax, na Copinha

O Athletico protocolou um pedido no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) nesta quinta-feira (16/01), pedindo a impugnação do jogo contra o Audax, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Furacão contesta o gol do time de Osasco, anotado por Marcos, após toque de mão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Athletico solicita a não homologação do resultado da partida até a realização de julgamento, assim como a anulação total do jogo (determinando uma nova data para ser realizada) ou a modificação do resultado (anulando somente o gol irregular e determinando uma nova data para a cobrança das penalidades)”, diz um dos trechos do comunicado.