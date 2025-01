Arrascaeta e Léo Pereira desfalcam treino do Flamengo nos EUA

O técnico Filipe Luís teve dois desfalques no treino do Flamengo, nesta quinta-feira (16), nos Estados Unidos. O zagueiro Léo Pereira e o meia Arrascaeta não ficaram à disposição do treinador e fizeram trabalho na academia, enquanto o restante do elenco encaminharam-se para o campo. A informação inicial foi do “Uol”.

No entanto, as ausências dos jogadores tem uma explicação. Léo Pereira ficou fora por gestão de carga. O zagueiro, aliás, treinou normalmente com o grupo nos últimos dias. Do outro lado, Arrascaeta vem fazendo um trabalho especial. Como não está no mesmo nível físico do restante do grupo após uma artroscopia no joelho direito no fim de 2024, ele tem treinos específicos para tentar não sofrer mais com tantas lesões em 2025.