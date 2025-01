Alex Sandro abre portas para Danilo no Flamengo: ‘É importante’

Lateral-esquerdo admite conversas constantes com o jogador da Juventus e também reforça que pode ajudar como zagueiro no Rubro-Negro

Em busca de zagueiro, o Flamengo avalia diversos nomes e fez uma consulta a Danilo, que está de saída da Juventus. No entanto, ainda não existe negociação. Aproveitando o assunto, o lateral-esquerdo Alex Sandro foi questionado sobre o interesse do clube no jogador. O atleta, aliás, afirmou que tem grande amizade com o atleta da Velha Senhora e abriu as portas caso acerte com o Rubro-Negro.

“Converso com o Danilo quase todos os dias, é mais que um amigo, faz parte da minha família. O que mais a gente fala é sobre a questão dele com a Juventus, tem que resolver lá primeiro. Independentemente do lugar, ele tem que ser feliz. Se ele vier, vamos receber de braços abertos, um jogador que foi importante por onde passou e não seria diferente no Flamengo”, disse o lateral.