Yamal brilha, Barcelona atropela o Betis e avança na Copa do Rei

Sem dificuldades e com amplo domínio, o Barcelona avançou às quartas de final da Copa do Rei 2024/2025. Nesta quarta-feira (15), o Barça goleou o Betis por 5 a 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, pelas oitavas de final da competição. Gavi, Koundé, Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal marcaram os gols para os culés. Vitor Roque, de pênalti, fez o único para o time alviverde. Um dos grandes destaques foi o jovem Lamine Yamal, que além do gol, deu assistência e ainda participou do gol do brasileiro.

Massacre do Barcelona

O Barcelona foi superior do início ao fim do primeiro tempo. Logo aos dois minutos, o Barça abriu o placar com Gavi. Pedri deixou marcador no chão, tocou a Olmo, que passa para o meio-campista bater sem chances para Vieites. Pouco tempo depois, o autor do gol quase ampliou a vantagem, mas desta vez o goleiro do time alviverde fez uma grande defesa. Dani Olmo também chutou na trave e, no rebote, Raphinha quase marcou, mas também parou no goleiro adversário. No entanto, Koundé não desperdiçou e deixou o dele após assistência mágica de Lamine Yamal. O lateral-direito ainda comemorou o gol à lá Gabigol. O camisa 23 ainda marcou um golaço nos minutos finais, porém estava em posição irregular. O Betis, entretanto, pouco conseguiu reagir. A melhor chance aconteceu com Vitor Roque. O brasileiro recebeu cruzamento e obrigou Iñaki Peña a fazer uma defesa complicada.

Raphinha mantém fase iluminada

Na volta para a segunda, o técnico Manuel Pellegrini fez alterações. Porém não adiantou muito. O Barça manteve o mesmo ímpeto. Aos 12 minutos, Yamal puxou o contra-ataque, tirou os adversários para dançar e arriscou chute. A bola, portanto, sobrou para Raphinha emendar o voleio. Um golaço. Foi o 20º gol do atacante na temporada. E a goleada se confirmou após Ferrán Torres aproveitar lançamento de Dani Olmo para marcar o quarto gol do Barça.

Lamine Yamal ‘baila’

Yamal merecia deixar o dele. Além de toda participação no jogo, o “dono do jogo” marcou o quinto do Barcelona para completar a goleada. O camisa 19 recebeu ótimo passe de Fermín e bateu com muita qualidade. Logo depois, o técnico Hansi Flick tirou o jogador, que saiu aplaudido pelos torcedores. Mais uma das atuações magistrais do menino.