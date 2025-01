Vasco x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatar na estreia, Cruz-Maltino chamará 'reforços' do time principal para buscar primeira vitória no Carioca; Bangu vem de derrota / Crédito: Jogada 10

Após empatar na estreia do Carioca, o Vasco enfrenta o Bangu nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada da competição, novamente em São Januário. Desta vez, porém, com mando do próprio cruz-maltino, ao contrário do que ocorreu no jogo contra o Nova Iguaçu (1 a 1), no último sábado (11). Ainda sem o elenco considerado principal, o Gigante da Colina recebe o tradicional time alvirrubro, que estreou com derrota. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Caldeirão. Onde assistir O jogo terá transmissão da Band pela TV aberta, do Premiere no sistema de Pay-per-view, além de VascoTV e GOAT pelo YouTube.

Como chega o Vasco O Vasco terá novidades nos relacionados. Afinal, cinco atletas que treinam com a equipe considerada principal junto com o técnico Fábio Carille estarão à disposição do treinador Ramon Lima. Assim, Souza deve ser titular como zagueiro ao lado de Luiz Gustavo. Lyncon, titular contra o Nova Iguaçu, na estreia da equipe no Carioca, atuou pelo Vasco nesta quarta (15) na Copinha, já que o zagueiro Wanyson precisou atuar improvisado na lateral-direita por conta da expulsão de Breno Vereza. Além de Souza, outros quatro jogadores devem, então, começar no banco. São eles os volantes Jair e Paulinho, além dos pontas Jean David e Max Dominguez. Assim, Zé Gabriel, Patrick de Lucca e Serginho devem seguir no time titular. O Vasco, que não conta com os atletas para a temporada, visa dar oportunidades para que eles desempenhem bem e, possivelmente, consigam um novo clube, liberando espaço na folha salarial do plantel.

Como chega o Bangu A torcida do Bangu fez uma linda festa no estádio Moça Bonita para a estreia no Carioca, mas saiu com uma derrota por 1 a 0 para a Portuguesa. Assim, o técnico Júnior Martins comentou sobre o revés ao site oficial do clube. “Sabíamos que seria um jogo difícil, e claro que perder nunca é o objetivo. Mas, acima de tudo, essa partida serviu como um termômetro para identificarmos onde precisamos melhorar e como podemos nos fortalecer como equipe”, analisou o treinador. No duelo, o Vasco encontrará um velho conhecido: o goleiro Alexander. Afinal, ele está emprestado pelo time da Colina e é titular no Bangu. De resto, não há desfalques na equipe alvirrubra.