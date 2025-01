Técnico do Madureira, exclusivo para o J10: ‘Sabemos bem o que é o Flamengo’

Nesta quinta-feira (16), Madureira e Flamengo se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. O técnico português Daniel Neri, de 45 anos, concedeu uma entrevista exclusiva ao Jogada10 e projetou o confronto com o Rubro-Negro. O comandante do Tricolor Suburbano, logo, afirmou saber da força e qualidade do adversário.

“Um jogo com o Flamengo sempre é difícil. Sabemos que quem está no Flamengo tem muita qualidade por ser jogador de nível altíssimo. Com certeza, vamos encontrar um adversário forte, que vem de um resultado menos positivo. Sabemos bem o que é o Flamengo, da força e da qualidade que tem, seja dos profissionais, elenco e comissão técnica. Esperamos estar à altura do jogo, concentrado e com vontade de vencer”, disse ao J10.