Supercopa do Brasil terá show de Joelma antes do clássico entre Flamengo e Botafogo

Supercopa do Brasil

Maior campeão do torneio, com dois títulos, o Flamengo garantiu a primeira vaga para disputa do troféu. Isso porque o Rubro-Negro conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil em novembro de 2024, após vencer o Atlético-MG pelo agregado de 4 a 1.

O Botafogo conquistou a outra vaga dias depois, no início de dezembro, encerrar um jejum de quase 30 anos no Brasileirão. O Alvinegro só dependia de si e venceu o São Paulo na última rodada, se reencontrando com as glórias.

O clássico carioca da Supercopa do Brasil acontece no dia 2 de fevereiro, às 16h, no Mangueirão, em Belém, e abrirá o calendário do futebol nacional. O duelo marcará o primeiro encontro entre os rivais na temporada, que se enfrentam dez dias depois pelo Campeonato Carioca. Este, porém, acontecerá no Maracanã, numa quarta-feira (12), às 21h30.

