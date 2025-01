Sport anuncia renovação com Lucas Lima

Meia destaque no acesso do Leão é o novo camisa 10 da equipe; vínculo vai até o fim de 2026

O Sport Club do Recife anunciou a renovação do contrato de Lucas Lima na noite desta quarta-feira (15). O jogador de 34 anos rescindiu seu vínculo com o Santos e, assim, firmou um contrato definitivo com o Leão até dezembro de 2026.

Portanto, o meia que foi destaque na campanha do acesso Rubro-Negro, seguirá com a equipe na elite do Campeonato Brasileiro em 2025. No anúncio oficial publicado nas redes sociais, o jogador avisa que usará a camisa 10 na próxima temporada. Anteriormente estava com o número 19.