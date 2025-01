Santos rescinde vínculo com o meia Giuliano

Meia de 34 anos fica livre no mercado e deixa o clube paulista, ainda sem definir seu futuro

Nesta quarta-feira (15), o Santos encerrou o vínculo com o meio-campista Giuliano, de 34 anos. O próprio jogador havia solicitado sua saída ao término da Série B em 2025. Desde então, aguardava a rescisão de contrato com a diretoria do Peixe. Agora, Giuliano está livre para buscar um novo clube ou até mesmo encerrar sua carreira.

O atleta, inclusive, ampliou suas férias e não se reapresentou com o restante do elenco, já que sua rescisão estava encaminhada. Na Série B do ano passado, Giuliano teve papel fundamental na equipe comandada por Fábio Carille, que conquistou o acesso à elite e também o título da competição.