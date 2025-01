Santos não deve ter reforços como titulares contra o Mirassol

Peixe segue sua preparação para a estreia no Paulistão, mas não deve ter novidades desde o início do embate contra o Leão / Crédito: Jogada 10

O Santos segue sua preparação para sua estreia no Paulistão contra o Mirassol, nesta quinta-feira (16/01), na Vila Belmiro, às 21h30. Contudo, apesar da empolgação do torcedor de ver a equipe de 2025 em ação, o técnico Pedro Caixinha não deve ter seus reforços como titular no primeiro embate da temporada.

A tendência é que as quatro contratações já anunciadas até aqui, comecem a partida no banco de reservas. Zé Ivaldo, Luisão, Leo Godoy e Thaciano já treinam com o restante do elenco, mas ainda estão abaixo fisicamente e devem ser opções contra o Mirassol. Em contrapartida, Soteldo e Lucas Braga, que retornaram de empréstimo, podem começar o embate na Vila Belmiro.