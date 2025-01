Romário descarta Brasil e indica ‘lugar ideal’ para futuro de Neymar

O Baixinho também cobrou que a Seleção Brasileira jogue em virtude do astro da geração para voltar a ganhar uma Copa do Mundo

Primeiramente, Romário afirmou que a Seleção Brasileira só pode cogitar o hexacampeonato mundial caso jogue em virtude do camisa 10 ou nada feito. O Baixinho usou as conquistas entre 1962 e 2022 como referência para defender sua tese.

O Brasil necessita mais do Neymar do que o craque depende do futebol brasileiro. Essa é a análise de Romário sobre pontos vitais para retomada da Seleção Brasileira num cenário mundial, mas, principalmente, da carreira do camisa 10. Vale frisar que, segundo a mídia local, o astro está fora dos planos do Al-Hilal, e uma rescisão contratual pode ocorrer em breve.

“Brasil só tem chance de ganhar a próxima Copa se for com Neymar. Em 62 o Brasil jogou para o Garrincha, em 70 para o Pelé, em 94 para o Romário e em 2002 para o Ronaldo. Em 2026, se não jogar para o Neymar, não vai ganhar”, avaliou.

Retorno de Neymar ao Brasil

Em dado momento, Romário surpreendeu a audiência do ‘Charla Podcast’, no Youtube, com a recomendação pela permanência do astro da atual geração no futebol saudita. A opinião vai na contramão de seu desejo pessoal, mas considera as questões físicas do atacante brasileiro.

“Muito difícil [jogar no Brasil]. Os times grandes disputam quatro, cinco competições no ano, fazem 80 jogos. Eu adoraria vê-lo no Brasil de novo. Mas será que fisicamente daria certo para ele?”, questionou.

A pauta surgiu devido à possibilidade o astro retornar ao Santos ainda nesta janela – o Flamengo também surge como interessado. Isso porque o Al-Hilal tem avançado nas tratativas para uma rescisão amigável com o atacante, que só disputou sete jogos pelo clube desde agosto de 2023.