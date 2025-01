Romário coloca dois atletas do Cruzeiro como principais do Brasil

Para Romário, Gabigol e Dudu estão entre os grandes jogadores do futebol brasileiro. O Baixinho ainda citou as chances da seleção ganhar a Copa

O ex-atacante Romário elegeu dois jogadores do Cruzeiro entre os principais do Brasil. A declaração ocorreu durante uma conversa no Charla Podcast, quando o Baixinho foi questionado sobre quais atletas ele admira.

Assim, o ex-atleta mencionou Gabigol e Dudu, ambos contratados recentemente pelo Cruzeiro, como os principais jogadores do Brasil. No entanto, em relação ao centroavante, o Baixinho fez um pedido especial.